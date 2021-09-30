Посол США назвал беспочвенными заявления Москвы об американском вмешательстве в российские выборы

Об этом Джон Салливан заявил в интервью «Интерфаксу».

«Есть вмешательство в выборы, которое, как мы показали, произошло в США. И есть абсолютно беспочвенные обвинения российского правительства, в которых утверждается, что США совершили попытку вмешательства в выборы в Думу, создав угрозу целостности выборного процесса», — сказал Салливан.

По его словам, перед выборами российские власти «увеличили давление на частные технологические компании, в том числе, на американские компании Google и Apple, чтобы вынудить их удалить со своих социально-медийных платформ политический контент, в котором содержалось несогласие с властью или ее критика».