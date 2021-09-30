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09:02, 30 сентября 2021

В России истекает срок временного пребывания нелегальных мигрантов, послабления действовали 1,5 года из-за ковида

фото: Михаил Терещенко/ТАСС
фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Уже с завтрашнего дня их могут начать выдворять на родину. МВД требует от нелегалов встать на учёт до конца дня. Им нужно срочно прийти в миграционные подразделения ведомства.

К тем, кто этого не сделает, полиция начнёт применять меры административного воздействия вплоть до выдворения из страны, сказала вчера начальник главного управления по вопросам миграции. Валентина Казакова уточнила, что в России только седьмая часть иностранцев, которые находятся в стране во время эпидемии коронавируса, урегулировала правовой статус.

Всего в России сейчас около 7 миллионов мигрантов, уточнила Казакова. Людям, которые встали на миграционный учёт, но срок их документов истекает, продлили его до конца года.

Напомню, вчера газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на главу СПЧ Валерия Фадеева и источники в российском правительстве сообщала, что власти могут продлить мораторий на высылку нелегалов, как это однажды было в июне.

Перед этим тысячи приезжих из других стран осаждали миграционные центры, чтобы получить необходимые документы. Такая же картина, как говорят в Федерации мигрантов России, наблюдается и в последние дни.

«Независимая газета» на этой неделе анонсировала масштабные облавы на нелегалов, которые готовит полиция.


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