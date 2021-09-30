В Москве полиция пришла с обыском к родителям основателя The Insider Романа Доброхотова

Его мама вскоре перестала выходить на связь. Полицейские нагрянули в шесть утра. Дома была мама Романа Доброхотова. Она успела рассказать о начавшемся позже обыске правозащитному проекту «ОВД-Инфо»*. Связи с мамой Доброхотова сейчас нет.

Пока не ясно, чем вызваны действия силовиков. К родителям журналиста выехала адвокат от «ОВД-Инфо» Юлия Кузнецова.

Напомним, у самого основателя и шеф-редактора интернет-издания The Insider* в июле провели обыск по делу о клевете. Тогда у Доброхотова изъяли технику, в том числе ноутбук и мобильные телефоны, а также загранпаспорт. Тогда же был обыск и у его родителей.

Дело возбудили после расследования The Insider и группы Bellingcat. Они изучили, как распространялись ложные материалы о катастрофе малазийского «Боинга», сбитого в небе над Донбассом в июле 2014-го года. В расследовании утверждалось, что голландский журналист Максимилиан Ван дер Верфф сотрудничал с ГРУ и Минобороны России. Он пожаловался на расследователей в СК.

Ещё раньше журналисты The Insider в соавторстве с другими изданиями выпустили серию статей о предполагаемых отравителях из ФСБ политиков Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы и писателя Дмитрия Быкова.

Помимо квартиры родителей главного редактора The Insider Романа Доброхотова, обыск, предположительно, проходит и в квартире, где находятся его жена и дети, сообщает Sota Vision.