Правительство, как ожидается, внесет в Госдуму проект бюджета на следующие три года

Доходы бюджета, как утверждается в документе, который ранее одобрило правительство, на протяжении трех лет должны будут превышать 25 трлн рублей в каждом году.

В 2022-м, в частности, доходы по плану должны оказаться выше расходов примерно на 1,5 трлн рублей — это около 1% ВВП России. При этом в следующие годы, согласно проекту, этот разрыв будет сокращаться, а бюджет на 2024 год и вовсе планируется дефицитным примерно на 300 млрд рублей.

Впрочем, в министерстве финансов уверяют, что планируют еще доработать некоторые параметры документа. Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, утверждает, что бюджет в первые шесть месяцев этого года хорошо исполнялся, причем он настаивает, что был получен, как он выразился, «заметный профицит», то есть превышение доходов над расходами.

Между тем в бюджете, который прошлой осенью принимался на этот и следующие два года, прогнозировались меньшие доходы и расходы. Так, в правительстве полагали, что он будет дефицитным, а доходы не будут превышать 23 трлн рублей.

Бюджет на следующие три года будет рассматривать уже новый созыв Госдумы, при этом соберется он в середине октября.