В России, несмотря на пандемию, планируют собрать из разных стран на конференцию 10 тысяч человек. Это международный студенческий туристический конгресс, объявили накануне в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Мероприятие пройдет 21 и 22 октября. По словам организаторов, за два дня перед студентами выступят более ста лекторов — представители профильных министерств и ведомств, ведущие эксперты в области российского и зарубежного туризма.

Между тем, в России наблюдается четвертая волна коронавируса. Некоторые регионы уже возвращаются к ограничениям на массовые мероприятия.