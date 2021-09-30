В Париже сегодня суд вынесет вердикт в отношении бывшего президента Франции Николя Саркози. Экс-главу Пятой республики обвиняют в нелегальном финансировании своей предвыборной кампании в 2012 году и ему грозит реальный тюремный срок.

Год тюремного заключения – 6 месяцев условно и 6 месяцев реального срока — требует для бывшего французского президента сторона обвинения. Минувшей весной в рамках судебных слушаний по т.н. «делу Бигмалион» прокуратура довольно убедительно смогла продемонстрировать превышение расходов на избирательную кампанию Николя Саркози на 20 миллионов евро, то есть практически вдвое от разрешенной и официально заявленной суммы. Большая часть денег (16 млн) была проведена через счета пиар-агентства «Бигмалион», работавшего на Саркози в 2012 году, еще 4 «лишних» миллиона прошли через правоцентристскую партию «Союз за народное движение». Обвинение полагает, что вина Саркози усугубляется тем, что в момент совершения инкриминируемых ему действий он являлся президентом республики и должен был демонстрировать пример уважения к закону для всех прочих граждан. Адвокаты Саркози настаивают на невиновности своего подзащитного. Якобы, будучи перегружен государственными делами и плотным графиком предвыборной кампании, он подписывал все финансовые документы, не особо вникая в цифры.

В случае неблагоприятного для Саркози вердикта, он скорее всего подаст апелляцию, рассмотрение которой может занять до двух лет.

В настоящее время Николя Саркози является фигурантом двух судебных дел и двух уголовных расследований, одно из которых связано с Россией. Финансовая прокуратура Франции заподозрила экс-президента в «торговле влиянием» после получения им 500 тысяч евро от российского страхового общества «Ресо-Гарантия».