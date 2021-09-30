Российские официальные лица могут быть допрошены во Франции по иску экс-банкира Сергея Пугачева, заявил его адвокат. Защитник Микаэль Бендавид подтвердил ТАСС, что Апелляционный суд Парижа принял решение о начале расследования. Вести его поручено следственному судье Марку Соммерерру, который ранее расследовал дело о финансировании предвыборной кампании бывшего президента Франции Николя Саркози. По словам адвоката, Пугачев обвиняет в мошенничестве и вымогательстве российское Агентство по страхованию вкладов. Пугачев ранее был владельцем Межпромбанка. Суд в России признан его виновным в банкротстве кредитной организации. Бежавший в ЕС Сергей Пугачев в своих интервью часто подчеркивает, что ранее входил в ближайшее окружение президента Владимира Путина.