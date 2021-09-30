Власти Москвы считают, что говорить об ужесточении ограничений в столице преждевременно. Первый замглавы аппарата правительства Москвы Алексей Немерюк сказал в интервью «Эхо Москвы», что пока рост заболевших колеблется в пределах 2,5-3,5 тысяч в сутки и что медицина к этому готова. Руководитель департамента торговли и услуг отметил, что столичные власти усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе.

Ранее некоторое регионы России стали возвращать коронавирусные ограничения из-за новой волны заболеваемости.