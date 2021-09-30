Издание «Медиазона» и правозащитный проект «ОВД-Инфо» намерены продолжить работу, несмотря на статус иноагентов. Об этом говорится в заявлениях на их сайтах. Сетевое СМИ и правозащитники попросили поддержки у общества. Сооснователь проекта «ОВД-Инфо» Григорий Охотин считает происходящее политическим давлением на журналистов



В свою очередь, редакция «Медиазоны» отметила, что над ними теперь нависла угроза огромных штрафов и блокировки сайта. В реестр иностранных агентов власти накануне также персонально внесли главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова и издателя Петра Верзилова.

Кроме того, в перечень попали 20 членов движения «Голос», которое отслеживает нарушения на выборах. Само движение ранее уже было признано иноагентом.