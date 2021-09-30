Международный олимпийский комитет объявил, что Олимпиада в Пекине пройдет без иностранных болельщиков. Билеты будут доступны только жителям Китая. По словам организаторов, такое ограничение вызвано пандемией коронавируса. На отдельные соревнования Олимпиады в Токио, которая состоялась летом текущего года, допускались только болельщики из Японии. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Паралимпиада – с 4 марта по 13-е число.