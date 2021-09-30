Авиационные власти США разрешили компании миллиардера Ричарда Брэнсона продолжить суборбитальные полеты. Расследование завершено без каких-либо санкций, сообщила на своем сайте корпорация Virgin Galactic. Поводом для проверки стали сообщения о том, что ракетоплан, на котором основатель компании Ричард Брэнсон в августе летал к границе космоса, во время обратного полета отклонился от намеченной траектории.