Счетная палата предложила снять временные ограничения в отношении материнского капитала. По действующему законодательству, до исполнения ребенку трех лет средства маткапитала можно использовать на первоначальный взнос, погашение основного долга и процентов по ипотеке, товары и услуги для детей-инвалидов, дошкольное образование, присмотр за детьми. Однако маткапитал в этот период нельзя потратить на накопительную пенсию матери и улучшение жилищных условий.