Счетная палата предложила снять временные ограничения в отношении материнского капитала. По действующему законодательству, до исполнения ребенку трех лет средства маткапитала можно использовать на первоначальный взнос, погашение основного долга и процентов по ипотеке, товары и услуги для детей-инвалидов, дошкольное образование, присмотр за детьми. Однако маткапитал в этот период нельзя потратить на накопительную пенсию матери и улучшение жилищных условий.
2021-09-30T06:47:35+03:00
2021-09-30T06:47:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:47, 30 сентября 2021
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