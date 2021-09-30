На сайте Кремля сообщается, что запрет изображений нацистов не должен касаться произведений культуры. Межведомственная комиссия по историческому просвещению под председательством помощника президента Владимира Мединского предложила компетентным органам выработать рекомендации по применению норм соответствующего закона, передает ТАСС. Первого июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников. После этого в магазинах стали снимать с полок исторические книги.