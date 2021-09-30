Основатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров устроил опрос о блокировке бота «Умного голосования». Вопрос звучал так – «Что лучше: полное прекращение работы «Телеграм» в России или приостановка работы агитационных ботов на два дня голосования». Первый вариант выбрали 24%, второй – 76%, приняли участие в опросе более 240 тысяч пользователей.

В комментариях многие указали не некорректность вопроса и что «Телеграм» уже пытались заблокировать власти в России, но не вышло.

Ранее политик Алексей Навальный из колонии, а также его соратники раскритиковали Павла Дурова за блокировку программы с рекомендациями по голосованию на выборах в Госдуму.