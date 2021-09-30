Роскомнадзор, как пишет газета «Ведомости», планирует оштрафовать Facebook на сумму до 10% выручки. Ведомство собирается составить протокол о повторном неудалении запрещенной информации. Эксперты оценивают российскую выручку Facebook в пределах 12 миллиардов рублей. Суммарно в России американскую компанию оштрафовали уже на 80 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Агентства поясняют, что речь идет о призывах выйти на протесты в поддержку политика Алексея Навального. Также штрафы связаны с отказом локализовать данные российских пользователей.

