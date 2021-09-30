Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на приговор политику Любови Соболь. По так называемому санитарному делу соратница Алексея Навального получила полтора года ограничения свободы. Любовь Соболь требует оправдательного решения.



После оглашения приговора по этому делу Любовь Соболь покинула Россию. На днях СК возбудил против нее, Алексея Навального и других соратников политика уголовное дело об экстремистском сообществе.