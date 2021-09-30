В столице Словении полиция применила слезоточивый газ во время акции против коронавирусных ограничений. По оценкам наблюдателей, на марш вышли около 10 тысяч человек. Протестующие скандировали «Свободу», бросали в полицейских бутылки и попытались перекрыть крупное шоссе, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Associated Press. Сколько человек были задержаны, не уточняется.