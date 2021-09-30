В Дагестане арестованы шесть директоров центров соцобслуживания. Их подозревают в мошенничестве на 620 миллионов рублей, сообщили в СК. По версии следствия, преступное сообщество было организовано бывшим министром труда республики Расулом Ибрагимовым.

