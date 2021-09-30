Россия и США проведут сегодня второй раунд консультаций по стратегической стабильности. Переговоры пройдут в Женеве.

Первый раунд переговоров, проведённый два месяца назад, внушил сторонам оптимизм. Госдепартамент США после встречи объявил о своей приверженности снижению риска вооружённого конфликта и ядерной войны. Вашингтон расценил переговоры как начало диалога по этой теме с Россией. Президент США сказал, что надеется на успешный исход второго раунда встречи. Со своей стороны российский посол Анатолий Антонов назвал позитивным знаком желание обеих стран искать общую позицию по стратегической стабильности. В российском МИДе перед очередной встречей объявили, что Москва не играет в политические игры и рассчитывает, что США ответственно подойдут к решению вопроса. Российская сторона за то, чтобы обсуждать все без исключения виды вооружений: ядерные и неядерные, а также наступательные и оборонительные средства, которые оказывают воздействие на состояние глобальной безопасности, сказали на Смоленской площади.

Переговоры прошли вскоре после первой встречи в Женеве Владимира Путина и Джо Байдена. По её итогам президенты приняли заявление, в котором подтвердили намерение контролировать стратегические вооружения.