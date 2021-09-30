Арест основателя компании Group-IB может быть продолжением аппаратной борьбы внутри ФСБ, пишет «Новая газета». Накануне бизнесмен Илья Сачков был арестован по обвинению в государственной измене. Его компания является ведущей в области кибербезопаности и по, данным СМИ, плотно сотрудничала с российскими силовиками и Интерполом.

Подобные дела вести особенно сложно, сказал нам известный адвокат Иван Павлов, который защищал многих обвиненных в госизмене.



Адвокат Иван Павлов напомнил, что в России доля оправдательных приговоров меньше двух десятых процента.

