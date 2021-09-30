Вуз «Шанинка» фигурирует в деле о мошенничестве вице-президента Сбербанка Марины Раковой, сообщает РИА Новости

Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям, утверждает источник агентства. По версии следствия Фонд новых форм развития образования, который возглавляла Ракова в должности замминистра образования, неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой». Речь идет о Московской высшей школе социальных и экономических наук, которая была основа известным социологом Теодором Шаниным. В частном вузе уголовное дело не комментировали. Экс-замминистра образования Марина Ракова была накануне доставлена на допрос. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
2021-09-30T05:21:37+03:00
2021-09-30T05:21:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:21, 30 сентября 2021
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