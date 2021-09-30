«Лукойл» вновь возглавил рейтинг крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes

Выручка нефтегазовой корпорации за прошлый год составила 5,6 триллиона рублей, что на 28 % меньше, чем годом ранее. Второе место с годовой выручкой почти в два триллиона рублей заняла компания X5 Retail Group, которой принадлежат торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». На третьей строчке еще одна торговая сеть «Магнит» с выручкой за 2020 год в полтора триллиона. Следом в первой пятерке металлургическая компания «Норникель» и «Сургутнефтегаз».