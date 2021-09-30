Авиационные власти США разрешили компании миллиардера Ричарда Брэнсона продолжить суборбитальные полеты

Расследование завершено без каких-либо санкций, сообщила на своем сайте корпорация Virgin Galactic. Поводом для проверки стали сообщения о том, что ракетоплан, на котором основатель компании Ричард Брэнсон в августе летал к границе космоса, во время обратного полета отклонился от намеченной траектории.
2021-09-30T05:11:23+03:00
2021-09-30T05:11:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 30 сентября 2021
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