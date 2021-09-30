Президент Владимир Путин допустил продление работы МКС после 2024 года

По его словам, необходимо учитывать национальные планы освоения Арктики, передает «Интерфакс». Согласно нынешнему соглашению, срок службы Международной космической станции истекает в 2024 году. Ранее в правительстве заявляли, что Россия может отказаться от продления участия в проекте ради создания собственной орбитальной станции.