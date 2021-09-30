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05:10, 30 сентября 2021

Президент Владимир Путин допустил продление работы МКС после 2024 года

По его словам, необходимо учитывать национальные планы освоения Арктики, передает «Интерфакс». Согласно нынешнему соглашению, срок службы Международной космической станции истекает в 2024 году. Ранее в правительстве заявляли, что Россия может отказаться от продления участия в проекте ради создания собственной орбитальной станции.  


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