Издание «Медиазона» и правозащитный проект «ОВД-Инфо» намерены продолжить работу, несмотря на статус иноагентов

Об этом говорится в заявлениях на их сайтах. Сетевое СМИ и правозащитники попросили поддержки у общества. Редакция «Медиазоны» отметила, что над ними теперь нависла угроза огромных штрафов и блокировки сайта. В реестр иностранных агентов власти накануне также персонально внесли главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова и издателя Петра Верзилова. Кроме того, в перечень попали 20 членов движения «Голос», которое отслеживает нарушения на выборах. Само движение ранее уже было признано иноагентом.
2021-09-30T04:10:01+03:00
2021-09-30T04:10:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 30 сентября 2021
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