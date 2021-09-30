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03:06, 30 сентября 2021

Счетная палата предложила снять временные ограничения в отношении материнского капитала

По действующему законодательству, до исполнения ребенку трех лет средства маткапитала можно использовать на первоначальный взнос, погашение основного долга и процентов по ипотеке, товары и услуги для детей-инвалидов, дошкольное образование, присмотр за детьми. Однако маткапитал в этот период нельзя потратить на накопительную пенсию матери и улучшение жилищных условий.


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