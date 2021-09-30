Суд в Москве дал отсрочку до 4 октября компании Facebook для уплаты штрафа в 26 миллионов рублей

Соцсеть попросила об этом из-за технических проблем. Как напоминает РИА Новости, всего с начала года Facebook получил штрафов в России на более чем 80 миллионов рублей за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей, компания Twitter была оштрафована суммарно на 60 миллионов рублей, мессенджер Telegram – на 40 миллионов.

