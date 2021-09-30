Портал YouTube запретил публиковать видео, в которых ставят под сомнение эффективность и безопасность вакцин

Одобренные властями препараты нельзя будет называть опасными и утверждать, что они приводят к аутизму, раку или бесплодию. Об этом администрация видеохостинга объявила в своем блоге. Речь идёт о любых вакцинах, а не только от коронавируса.

Недавно администрация YouTube удалила два немецкоязычных канала российской государственной телекомпании RT. В компании Google, которой принадлежит портал, пояснили, что причиной стало распространение ложной информации о коронавирусе. Роскомнадзор пригрозил сервису Youtube блокировкой в России.