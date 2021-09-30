В Лондоне прошла премьера нового фильма о Джеймсе Бонде, которая была отложена на два года из-за пандемии

Исполнитель главной роли Дэниел Крейг позировал на красной дорожке у входа в Альберт-холл в малиновом пиджаке. В бондиане он впервые снялся 15 лет назад и это последняя картина о суперагенте с его участием. На премьеру пришли члены королевской семьи. В России фильм «Не время умирать» выйдет в прокат 7 октября.
2021-09-30T02:12:21+03:00
2021-09-30T02:12:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 30 сентября 2021
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