Суд в Лос-Анджелесе отстранил отца певицы Бритни Спирс от опекунства над ней, передает CNN

Контроль за состоянием поп-исполнительницы, которое оценивают в 60 миллионов долларов, будет временно передано профессиональному аудитору. В 2008 году Бритни Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками. С тех пор ее отец полностью распоряжался жизнью певицы, включаю личную, а также всеми ее финансами.