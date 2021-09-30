Суд в Лос-Анджелесе отстранил отца певицы Бритни Спирс от опекунства над ней, передает CNN

Контроль за состоянием поп-исполнительницы, которое оценивают в 60 миллионов долларов, будет временно передано профессиональному аудитору. В 2008 году Бритни Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками. С тех пор ее отец полностью распоряжался жизнью певицы, включаю личную, а также всеми ее финансами.
2021-09-30T02:12:03+03:00
2021-09-30T02:12:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 30 сентября 2021
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