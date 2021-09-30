В штаб квартире ООН объявили, что сегодня Совет Безопасности обсудит ракетные испытания КНДР

Об этом сообщает ТАСС. Во вторник КНДР объявила об успешном запуске своей первой гиперзвуковой ракеты. Этой ночью лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге и пообещал в начале октября восстановить каналы связи с Южной Кореей, передает агентство «Ренхап». Власти США осудили ракетные испытания КНДР и подчеркнули, что они нарушают резолюции Совбеза ООН.
2021-09-30T02:11:39+03:00
2021-09-30T02:11:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 30 сентября 2021
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