В СМИ к вечеру появились сразу пять версий ареста Илья Сачкова, основателя одной из ведущих IT-компаний

Накануне стало известно, что гендиректор Group-IB взят судом под стражу по обвинению в государственной измене. Дело засекречено. По словам источника ТАСС, следствие подозревает Сачкова в передаче иностранным спецслужбам данных, которые составляют гостайну в области кибербезопасности. Журнал Forbes пишет, что под статью о госизмене легко попасть при сотрудничестве с Интерполом, о котором компания Group-IB сообщает на своем сайте. Источники издания добавляют, что у Сачкова возникли проблемы с кем-то из чиновников и что бизнесмен в последнее время потерял друзей из МВД и ФСБ. Издание РБК отмечает, что еще одним поводом могло стать дело против сотрудников ФСБ, в рамках которого Сачков дал показания на ключевого фигуранта Сергея Михайлова.