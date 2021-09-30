Франция и Великобритания предостерегли Мали от сотрудничества с российской ЧВК «Вагнер»

Если страна вступит в партнерство с наёмниками, то рискует оказаться в изоляции и потерять поддержку мирового сообщества, заявила на слушаниях в Сенате Франции министр обороны Флоранс Парли. Она подчеркнула, что Париж считает неприемлемыми обвинения властей Мали в том, что Франция их бросила. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что правительство Мали обратилось за помощью к частной военной компании из России. При этом, наемничество в России является уголовным преступлением.

