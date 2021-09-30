Ее подозревают в хищении бюджетных средств при реализации госпрограммы «Образование» в 2019 году, когда Ракова занимала должность замминистра просвещения. По делу о мошенничестве ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Вице-президент Сбербанка Марина Ракова накануне была доставлена на допрос, сообщил источник «Интерфакса»
Ее подозревают в хищении бюджетных средств при реализации госпрограммы «Образование» в 2019 году, когда Ракова занимала должность замминистра просвещения. По делу о мошенничестве ей грозит до 10 лет лишения свободы.