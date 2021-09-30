В Кемерово начнут выносить приговор по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

Обвиняемым грозит от 5 до 14,5 лет тюрьмы. В своем последнем слове основной собственник торгово-развлекательного центра Юлия Богданова, для которой гособвинитель запросил самый большой срок, просила вынести справедливое решение и учесть, что она признает свою вину по статье о нарушении требований пожарной безопасности, а также тот факт, что у нее есть несовершеннолетний ребенок. В свою очередь ее защитники настаивают на том, что вина и причастность не доказаны, поэтому обвиняемую надо оправдать. Всего по делу проходят 8 человек.

Трагедия в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошла в марте 2018 года. Тогда здание неожиданно загорелось, однако система оповещения не сработала. Когда же посетители заметили возгорание, началась давка, некоторые выходы не открывались. В результате пожара тогда погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще почти 150 человек пострадали.

Оглашение приговора начнется в 10 утра по Москве.