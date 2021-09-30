ЧП в московском аэропорте Внуково. Там пассажир забрался под крышу терминала по металлическим конструкциям

Он отказывается спускаться, угрожает прыгнуть и ломает лампы, сообщил Telegram-канал Shot. В пресс-службе аэропорта сказали РБК, что предпринимаются все меры, чтобы спустить экстремала с опасной высоты. На месте работают представители службы авиационной безопасности, линейного отделения внутренних дел, а также сотрудники МЧС и Скорой помощи. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме.

В пресс-службе аэропорта также сказали, что, по предварительным данным, нарушитель является уроженцем иностранного государства. Telegram-канал 112 уточняет, что это испанец. Он находится в аэропорту уже три дня, потому что билет в Испанию у него только на 3 октября. Мужчина пытался обменять его на более раннюю дату, но не получилось. Поэтому иностранец решил привлечь внимание к своей проблеме.

