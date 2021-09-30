Основатель Telegram Павел Дуров провел опрос среди русскоязычных подписчиков своего телеграм-канале о блокировке бота «Умного голосования». Он спросил, «Что лучше?» — «Полное прекращение работы Telegram в России» или «Приостановка работы агитационных ботов на два дня голосования». Менее чем за 3 часа на этот вопрос ответили около 220 тысяч пользователей. Из них 24% высказались за «Полное прекращение работы Telegram в России», 76% — за «Приостановку работы агитационных ботов на два дня голосования».

17 сентября, в первый день трехдневных выборов в Госдуму Telegram заблокировал бот «Умного голосования» Алексея Навального. До этого Apple и Google удалил из своих магазинов приложение с функцией «Умного голосования». Навальный обвинил IT-гиганты в трусости, а также заявил, что «страшно огорчен и разочарован» Дуровым.