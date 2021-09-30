Минюст включило в список иностранных агентов интернет-издание «Медиазона» и правозащитный проект «ОВД-Инфо»

Всего различные реестры пополнились именами 22 людей и трех организаций.

В случае с «Медиазоной» российские власти не ограничились включением самого интернет-издания в список СМИ-иноагентов. Там также оказались его главный редактор Сергей Смирнов и издатель Петр Верзилов. В том же реестре присутствует и правозащитная организация «Зона права». Большинство же признанных иноагентами физических лиц являются руководителями региональных отделений или участниками движения в защиту прав наблюдателей «Голос» — саму организацию российские власти также считают иностранным агентом.

Тем временем проект «ОВД-Инфо» оказался в другом перечне – организаций, которые не зарегистрировались как иноагенты. В министерстве юстиции утверждают, что организация финансируется, в частности, Еврокомиссией и Правозащитным центром «Мемориал» — он также включен в реестр иностранных агентов. В «ОВД-инфо» уже сказали, что намерены оспорить решение российских властей.

Всего только в этом году в реестр СМИ-иностранных агентов были включены свыше 50 организаций и физических лиц.