В Москве задержали политолога, преподавателя московской Высшей школы социальных и экономических наук Кагарлицкого

Об этом сон сам написал в твиттере. Его задержали у дверей Шанинки, где он собирался читать лекцию о Карле Марксе, и повезли в ОВД «Аэропорт» для составления протокола об административном правонарушении. Позже социолог уточнил, что претензии связаны с его постом в соцсетях о предстоящей акции КПРФ за честные выборы. Коммунисты не признали результатов электронного голосования в Москве на выборах в Госдуму и провели две акции 20 и 25 сентября.

После этого полиция стала массово приходить к их участникам и тем, кто делал анонсы этих мероприятий, которые сами коммунисты назвали встречей с депутатами.