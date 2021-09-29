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23:01, 29 сентября 2021

Сайт Group-IB подвергся кибератаке в тот же день, когда основателя компании Илью Сачкова задержали по делу о госизмене

Сайт Group-IB подвергся кибератаке в тот же день, когда основателя и гендиректора компании Илью Сачкова задержали по делу о госизмене, а в офисе прошли обыски. Как сообщает Group-IB в своем телеграм-канале, DDoS-атака была зафиксирована накануне в районе 16 часов. Нарушение работы сайта произошло из-за множественных запросов разных типов. Их максимальное число превышало 14 тысяч в течение двух минут, а скорость атаки достигала 370 Гбит/с.

В пресс-службе Group-IB рассказали «Новой газете», что множественные запросы приходили из разных стран мира, преимущественно — из Индонезии, Бразилии, России, Индии и Китая.

Сегодня Лефортовский суд Москвы арестовал Сачкова на два месяца по делу о госизмене. По версии следствия, он работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные, составляющие гостайну в области кибербезопасности. В Group-IB заявили, что не считают Сачкова виновным. Компания продолжает работать в прежнем режиме. Новым руководителем назначен сооснователь компании Дмитрий Волков.


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