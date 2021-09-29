Минюст исключил ФБК и ФЗПГ из реестра «иностранных агентов»

Это объяснили тем, что они прекратили работу. В ведомстве назвали это исключительно технической процедурой.

Этим летом Мосгорсуд по требованию прокуратуры признал структуры Алексея Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность в России. Накануне в отношении Навального и его соратников возбудили уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом.