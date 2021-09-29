Зимние Олимпийские и Паралимпийские Игры в Пекине предстоящей зимой закроют для иностранных болельщиков

Такое решение принял Международный олимпийский комитет.

Билеты на Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года, как ожидается, будут продаваться только зрителям, проживающим на материковом Китае. Они должны, как выразились в МОК, «соответствовать требованиям по борьбе с коронавирусом». Что именно под этим подразумевается, пока не уточняется. При этом в организации пообещали вскоре конкретизировать правила покупки билетов на Игры.

Между тем к атлетам и другим участникам зимней Олимпиады правила уже сформулированы.

Те, кто прошел полную вакцинацию от коронавируса, будут направлены в так называемый «пузырь»: пространство, которое будет изолировано от остального мира, чтобы не допустить распространения ковида. В него будут включены все сферы организации Игр: начиная от участия в соревнованиях и заканчивая размещением и питанием. Непривитым, в свою очередь, предстоит пройти жесткий карантин: он продлится 21 день. Сама зимняя Олимпиада в Пекине намечена на февраль следующего года, Паралимпиада состоится в марте.

На прошедших в этом году летних Играх в Токио почти все соревнования прошли без зрителей: на трибунах, как правило, могли находиться только спортсмены и члены национальных делегаций.