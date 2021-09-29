Основатель и гендиректор Group-IB Илья Сачков находится в изоляторе временного содержания на Петровке в Москве

Основатель и гендиректор компании по кибербезопасности Group-IB Илья Сачков находится в изоляторе временного содержания на Петровке в Москве. С ним проводятся следственные действия, позже его отправят в СИЗО «Лефортово», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Ранее сегодня стало известно, что Сачкова арестовали на 2 месяца по подозрению в госизмене. Материалы дела засекречены.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, следствие вменяет бизнесмену передачу иностранным спецслужбам данных, составляющих гостайну в сфере кибербезопасности. По словам собеседника агентства, к делу подключилась военная контрразведка ФСБ. Источник ТАСС также сообщил, что предприниматель не признает вину.

Накануне в московском офисе компании прошли обыски. Group-IB уверена в невиновности своего руководителя и не сомневается в его честной деловой репутации. Компания продолжает работать в прежнем режиме, — сообщила директор по коммуникациям Group-IB Ника Комарова.

В 2016 году Сачков входил в список самых ярких в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Форбс. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Баумана, а также входит в экспертный комитет Госдумы и МИДа.