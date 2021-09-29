Минюст пополнил сегодня списки иноагентов на 25 позиций

В список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, внесены 22 фамилии и 2 организации. В их числе интернет-издание «Медиазона», ее главный редактор Сергей Смирнов, учредитель Петр Верзилов и другие авторы медиапроекта, а также сотрудники движения «Голос», которое раньше уже было признано иноагентом.

Кроме того, в другой реестр – незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, внесен правозащитный проект «ОВД-Инфо». Его сооснователь Григорий Охотин считает это политическим давлением на работу журналистов.

Журналисты издания будут бороться против закона об иноагентах, — добавил Григорий Охотин.

Вместе с тем, сегодня же Минюст исключил из реестра НКО-иноагентов основанные Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан в связи с их ликвидацией. Как отметили в ведомстве, это исключительно техническая процедура. Ранее структуры Навального были признаны в России экстремистскими организациями и запрещены.

