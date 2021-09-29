Помидоры в России подорожали за неделю более чем на 10%

В некоторых регионах подорожание превысило 28%. Это следует из данных Росстата. Другие овощи за тот же период возросли в цене не столь значительно, так, огурцы подорожали на 4%, картофель и яблоки примерно на два, морковь на один, белокочанная капуста и репчатый лук на полпроцента.

Выросла стоимость куриных яиц, мяса кур, говядины, свинины, сосисок и молока. Согласно данным Минэкономразвития, в сентябре потребительские цены в годовом выражении выросли более чем на 7%. Это максимальный показатель с июня 2016 года.