Билеты будут продавать только жителям материкового Китая. Об этом сообщается на сайте МОК. Все болельщики должны соответствовать требованиям по противодействию коронавирусу. Спортсменам, не прошедшим полный курс вакцинации от ковид-19, придется провести 21 день на карантине.
Такие же ограничения будут касаться и Паралимпийских игр.
Олимпиада в Пекине пройдет в будущем году без иностранных зрителей
Билеты будут продавать только жителям материкового Китая. Об этом сообщается на сайте МОК. Все болельщики должны соответствовать требованиям по противодействию коронавирусу. Спортсменам, не прошедшим полный курс вакцинации от ковид-19, придется провести 21 день на карантине.