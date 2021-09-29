Российский журналист Илья Мильштейн скончался в Мюнхене на 61-м году жизни

Это произошло еще накануне, но известно стало только сейчас. Сообщившее о кончине издание «Грани.ру» отмечает, что Мильштейн долгое время страдал от рака легких. «Сам он умел найти слова утешения. Умел описать непоправимое. Посреди катастрофы умел улыбаться. И любить», — написали «Грани» в своем некрологе.

Мильштейн окончил факультет журналистики МГУ, писал для газет и журналов, в том числе для «Огонька» и «Нового времени». В 1997 году переехал в Германию. Позднее сотрудничал с «Новой Газетой», вел колонки на сайте «Радио Свобода»* и писал статьи для портала «Грани.ру».

*«Радио Свобода» внесено Минюстом в реестр СМИ — «иностранных агентов»

