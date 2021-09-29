Путин раскритиковал правительство за срыв сроков выполнения его апрельских поручений по развитию космической отрасли

Комплекс мер по достижению Россией долгосрочных целей в этой сфере должен был быть утвержден к концу августа, однако, на деле это не сделано до сих пор, — заявил российский лидер на совещании по вопросам развития космической отрасли.

По мнению главы государства, это подвергает риску планы по развитию отрасли в целом. Путин отметил, что Россия занимает лидирующие позиции на рынке космических запусков, однако, международная конкуренция в этом сегменте растет. Чтобы преуспеть, необходимо сохранять высокий уровень надежности отечественной техники, — подчеркнул президент.