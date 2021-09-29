Матвиенко призвала РКН занять максимально жесткую позицию в отношении YouTube из-за блокировки двух каналов RT

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Роскомнадзор занять максимально жесткую позицию в отношении YouTube из-за блокировки двух каналов RT.

По словам Матвиенко, позицию, которую должен занять Роскомнадзор, следует выразить в виде больших штрафов. Она также призвала не размещать на YouTube рекламу.

Ранее главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор пригрозил владельцу видеохостинга компании Google штрафом до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов. В Кремле усмотрели в случившемся цензуру и воспрепятствование деятельности СМИ.