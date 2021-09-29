Социолога Бориса Кагарлицкого задержали у входа в московскую Высшую школу социальных и экономических наук

Он собирался там читать лекцию о Карле Марксе. Об этом сам Кагарлицкий написал в твиттере. По его словам, его везут в ОВД «Аэропорт» для составления административного протокола. Позже он уточнил в комментариях, что ему вменяют публикацию в соцсети об акции КПРФ на Пушкинской площади.

В последние дни социолог выступал с резкой критикой электронного голосования и оспаривал в соцсетях итоги выборов в Госдуму. Кагарлицкий возглавляет институт глобализации и социальных движений, внесенный в реестр НКО-иноагентов.